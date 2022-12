4 Fakta Menarik Dari SZA dan Album Comeback S.O.S

TRIBUNNEWS.COM - Penantian penggemar setelah 5 tahun menunggu comeback SZA akhirnya terbayarkan juga, SZA merilis album barunya bertajuk S.O.S.

Album tersebut digadang-gadang menjadi comeback yang berada di luar comfort zone penyanyi asal Amerika Serikat tersebut.

SZA sebelumnya telah merilis album berjudul ctrl pada tahun 2017. Dalam album tersebut terdapat berbagai genre musik yang disajikan oleh SZA, yakni indie rock, synth pop, trip pop dan neo soul. Track lagu yang menjadi favorit banyak orang adalah Tread Carefully.

Album comeback terbaru SZA, berisikan 23 lagu termasuk tiga single yang sebelumnya telah dirilis terlebih dahulu, yaitu good days, i hate u, dan shirt. Ketiga single tersebut juga telah sukses terlebih dahulu dengan menduduki top 10 chart Billboard Hot 100.

Dalam album SOS, Kill Bill menjadi hit yang paling banyak didengarkan oleh para penggemar. Di Spotify sendiri lagu tersebut sudah didengar sebanyak 556.379. Tak hanya itu, lagu tersebut berhasil menduduki music chart, seperti Global Spotify Chart, Global Apple Music Chart, US Spotify Chart dan US Apple Music Chart. Berkat kepopulerannya, KIll Bill bahkan sering digunakan sebagai background music pada aplikasi Tiktok.

Pencapaian SZA di penghujung tahun 2022 ini sangat luar biasa. Nah, untuk mengenal lebih dekat sosok SZA dan album terbarunya, Yuk kita intip 4 fakta menarik dari SZA dan album terbarunya SOS!

1. SZA keluar Comfort Zone dan berkolaborasi dengan komposer ternama

Dalam proses penciptaan lagu pada album yang bertajuk SOS ini, SZA dibantu oleh Babyface, Jeff Bhasker, Benny Blanco, Rodney Jerkins, DJ Dahi, Gabriel Hardeman, Ant Clemons, Lizzo, dan Bjork. Selain itu, penyanyi yang memiliki nama asli Solána Imani Rowe ini berkolaborasi dengan Don Toliver, Phoebe Bridgers, Travis Scott, dan Ol' Dirty Bastard.

Untuk membuktikan diri sebagai penyanyi yang serba bisa, SZA memberanikan diri untuk melangkah keluar dari comfort zone- nya. Pada album terbarunya ini, ia bereksperimen untuk melakukan rapping, mengeksplorasi genre pop- punk, dan nge-scream pada beberapa lagu.

2. Segera melakukan tour keliling Amerika Utara

Setelah sukses menduduki puncak music chart, penyanyi wanita kelahiran 1989 ini akan menyapa penggemarnya di Amerika Utara. Tour tersebut akan dimulai pada 21 Februari 2023 dan berakhir pada 22 Maret 2023. Terdapat 17 kota yang akan dikunjungi oleh SZA, yakni Colombus, Chicago, Detroit, Toronto, Washington, Boston, Philadelphia, New York, Atlanta, Austin, Dallas, San Diego, Oakland, Seattle, Portland, Vancouver dan Los Angeles.

Penjualan tiket telah dibuka sejak Jumat lalu (16/12/2022). Pada tour kali ini, SZA menggandeng Omar Apollo sebagai special guest.

3. Sempat ingin berkolaborasi dengan Harry Style dan Billie Eilish

Pada cuplikan video behind the scene bertajuk SOS: Where The Hell Have You Been?, terdapat tayangan yang menampilkan rencana awal buat kolaborator di album SOS. Dalam video tersebut terlihat sebuah papan tulis besar dengan sederet nama artis tertulis, mulai dari Doja Cat, Drake, Billie Eilish, Finneas, Harry Styles, Olivia Rodrigo, Kendrick Lamar, Frank Ocean, Bad Bunny, Halsey, Kacey Musgraves, Rosalia, hingga Tyler, The Creator.