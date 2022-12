Lirik dan Terjemahan Lagu Versace On The Floor - Bruno Mars yang Viral di TikTok

Berikut ini lirik dan terjemahan lagu Versace On The Floor yang dinyanyikan Bruno Mars.

TRIBUNNEWS.COM - Baru-baru ini lagu Versace On The Floor, yang dinyanyikan Bruno Mars viral di TikTok.

Lantaran lagu Versace On The Floor digunakan sebagai backsound trailer film Avatar: The Way of Water, di TikTok.

Banyak pengguna TikTok yang menggunakan sound lagu Versace On The Floor dengan mengunggah cuplikan film Avatar: The Way of Water.

Lagu Versace On The Floor dirilis pada 17 November 2016.

Berikut ini lirik dan terjemahan lagu Versace On The Floor yang dinyanyikan Bruno Mars:

Baca juga: Chord Gitar After Last Night - Bruno Mars, Anderson Paak, Silk Sonic: I Think Im In Love With You

Let's take our time tonight, girl

Mari kita luangkan malam ini, nona

Above us all the stars are watchin'

Di atas kita dengan bintang-bintang yang menyaksikan

There's no place I'd rather be in this world

Tak ada tempat yang aku lebih suka dari dunia ini

Your eyes are where I'm lost in

Tatapanmu membuatku terbuai

Underneath the chandelier

Di bawah lampu gantung

We're dancin' all alone

Kita berdansa sendirian

There's no reason to hide

Tak ada alasan tuk di sembunyikan

What we're feelin' inside

Alangkah yang kita rasakan terdalam

Right now

Sekarang