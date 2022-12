Pertama Kali Kerja Sama dengan An Gil-ho di Drama Korea The Glory, Penulis Puji Sikap sang Sutradara

TRIBUNNEWS.COM - Netflix menggelar konferensi pers drama Korea terbaru The Glory, Selasa (20/12/2022).

The Glory bercerita tentang pembalasan dendam seorang wanita bernama Moon Dong-eun yang diperankan oleh Song Hye-kyo.

Belasan tahun berlalu, namun sakit hati Moon Dong-eun belum terbalaskan.

Moon Dong-eun mulai menjalankan aksi balas dendam terhadap orang-orang yang menghancurkan masa sekolahnya.

Drama Korea The Glory disutradarai oleh An Gil-ho.

Karya An Gil-ho sebelumnya yang tak kalah tenar ada Hapiness, Record of Youth hingga Memories of the Alhambra.

Sementara itu, naskah The Glory digarap oleh Kim Eun-Sook.

Sebelumnya Kim Eun-Sook dikenal dengan karyanya The King: Eternal Monarch, Guardian: The Lonely and Great God, dan Descendants of the Sun.

The Glory jadi kolaborasi pertama An Gil-ho dan Kim Eun-Sook.

An Gil-ho menyebut The Glory jadi salah satu momen terbaik dalam kariernya.

Ia yakin Kim Eun-sook telah mencurahkan seluruh jiwa ragaknya dalam serial ini.

“Seluruh pengalamannya sangat menyenangkan. Saya yakin penulis Kim telah mencurahkan seluruh jiwa raganya ke dalam serial ini,” ujar An Gil-ho.

Kim Eun-sook memuji performa An Gil-ho dalam pengerjaan The Glory.

Bahkan, Kim Eun-sook menyebut An Gil-ho bak tak pernah tidur karena selalu sigap saat dihubungi.