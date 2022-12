Setelah Aang dan Korra, Avatar Selanjutnya dari Pengendali Bumi, Direncanakan Tayang 2025

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIUNNEWS.COM, JAKARTA - Masih ingat animasi Avatar: The Legend of Aang yang tayang 2005? Kini akan dibuat sekuel ketiganya.

Seperti diketahui, setelah Avatar: The Legend of Aang, dilanjutkan The Legend of Korra yang tayang pada 2012.

Dilansir dari laman Avatarnews.co, Selasa (27/12/2022), Avatar Studios sedang tahap mengerjakan avatar berikutnya setelah Aang dan Korra.

Berdasarkan siklus avatar, Aang dari pengendali udara, Korra dari pengendali air, dan avatar berikutnya berarti dari pengendali bumi.

Serial animasi ini akan mengambil latar waktu 100 tahun setelah kemunculan Korra, berarti avatar baru akan lahir di era modern saat ini.

Rencananya, animasi avatar baru tersebut akan tayang di Paramount+ pada 2025.

Selain itu, adapun kisah Avatar Aang yang akan dibuatkan live actionnya.

Nantinya serial live action dari The Last Airbender ini akan hadir dalam dua season.

Season pertama dijadwalkan tayang pada 2023, sedangkan season kedua direncanakan tayang pada 2025.

Dalam serial live action ini diketahui plotnya akan menampilkan dua versi Aang.

Bagian pertama akan memperkenalkan Aang muda, sedangkan bagian kedua akan memperkenalkan Aang dewasa.