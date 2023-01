Chord Gitar dan Lirik Lagu I Wanna Be Yours - Arctic Monkeys

Ilustrasi chord gitar - chord gitar lagu berjudul I Wanna Be Yours yang dinyanyikan oleh Arctic Monkeys berikut ini.

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu berjudul I Wanna Be Yours oleh Arctic Monkeys.

Lagu I Wanna Be Yours dirilis pada 2013.

Sementara video musiknya baru diluncurkan di kanal YouTube Official Arctic Monkeys pada 9 Desember 2014.

Chord Gitar I Wanna Be Yours - Arctic Monkeys:

[Intro]

Cm - Fm - Gm

Cm - Fm - Gm

[Verse]

Cm

I wanna be your vacuum cleaner

Fm Gm

breathing in your dust

Cm

I wanna be your Ford Cortina

Fm Gm

I will never rust

Cm

If you like your coffee hot

Fm Gm

let me be your coffee pot

Cm

You call the shots babe

Fm Gm

I just wanna be yours

[Chorus]

Fm Gm

Secrets I have held in my heart

Cm Fm

are harder to hide than I thought

Fm Gm

Maybe I just wanna be yours

Cm

I wanna be yours

A# G#

I wanna be yo-o-o-o-ooours...

Cm

Wanna be yo-o-o-o-ooours...

A# G#

Wanna be yo-o-o-o-ooours...

Gm

Wanna be yo-o-o-o-ours...

[Verse]

Cm

Let me be your leccy meter

Fm Gm

And I'll never run out

Cm

Let me be the portable heater

Fm Gm

That you'll get cold without

Cm

I wanna be your setting lotion (Wanna be...)

Fm Gm

hold your hair in deep devotion (How deep...?)

N.C.

At least as deep as the Pacific ocean

Fm Gm

I wanna be yours

[Chorus]

Fm Gm

Secrets I have held in my heart

Cm Fm

are harder to hide than I thought

Fm Gm

Maybe I just wanna be yours

Cm

I wanna be yours

A# G#

I wanna be yo-o-o-o-ooours...

Cm

Wanna be yo-o-o-o-ooours...

A# G#

Wanna be yo-o-o-o-ooours...

Cm

Wanna be yo-o-o-o-ours...

A# G#

Wanna be yo-o-o-o-ooours...

Cm

Wanna be yo-o-o-o-ooours...

A# G#

Wanna be yo-o-o-o-ooours...

Cm A#

Wanna be yo-o-o-o-ours...

G#

Wanna be your vacuum cleaner

Cm A#

breathing in your dust

G#

I wanna be your Ford Cortina

Cm A#

I'll never rust

G#

I just wanna be yours

Cm A#

I just wanna be yours

G# Gm

I just wanna be yours...

