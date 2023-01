Chord Gitar dan Lirik Lagu Everglow - Coldplay: They Say People Come, Say People Go

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu berjudul Everglow dalam artikel berikut ini.

Lagu Everglow dirilis oleh grup musik Coldplay.

Video klip Everglow telah tayang di YouTube official Coldplay pada 10 Desember 2016, lalu.

Kini klip tersebut telah ditonton lebih dari 41 juta kali.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu I Wanna Be Yours - Arctic Monkeys

Chord Lagu Everglow - Coldplay:

[Intro]

Am F C Em7

Am F C G

Am F C Em7

Am F G

Am F G

[Verse 1]

Am F

Oh they say people come