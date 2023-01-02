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Chord Gitar dan Lirik Lagu Everglow - Coldplay: They Say People Come, Say People Go
Simak chord gitar lagu Everglow oleh Coldplay: Oh they say people come, say people go.
Penulis: Ayu Miftakhul Husna
Editor: Salma Fenty
Simak chord gitar lagu Everglow - Coldplay.
TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu berjudul Everglow dalam artikel berikut ini.
Lagu Everglow dirilis oleh grup musik Coldplay.
Video klip Everglow telah tayang di YouTube official Coldplay pada 10 Desember 2016, lalu.
Kini klip tersebut telah ditonton lebih dari 41 juta kali.
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Chord Lagu Everglow - Coldplay:
[Intro]
Am F C Em7
Am F C G
Am F C Em7
Am F G
Am F G
[Verse 1]
Am F
Oh they say people come