Chord Gitar

Chord Gitar dan Lirik Lagu Everglow - Coldplay: They Say People Come, Say People Go

Simak chord gitar lagu Everglow oleh Coldplay: Oh they say people come, say people go.

Editor: Salma Fenty
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Simak chord gitar lagu Everglow - Coldplay. 

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu berjudul Everglow dalam artikel berikut ini.

Lagu Everglow dirilis oleh grup musik Coldplay.

Video klip Everglow telah tayang di YouTube official Coldplay pada 10 Desember 2016, lalu.

Kini klip tersebut telah ditonton lebih dari 41 juta kali.

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Chord Lagu Everglow - Coldplay:

[Intro]

Am F C Em7

Am F C G

Am F C Em7

Am F G

Am F G

[Verse 1]

  Am         F

Oh they say people come

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Sumber: TribunSolo.com
Tags
Coldplay
Lirik Lagu dan Chord Gitar
YouTube
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