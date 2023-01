Lirik dan Terjemahan Lagu As It Was - Harry Styles: You Know It's Not the Same As It Was

Cuplikan musik video As It Was - Berikut lirik dan terjemahan lagu As It Was yang dipopulerkan oleh Harry Styles.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu As It Was yang dipopulerkan oleh Harry Styles.

As It Was dirilis pada 1 April 2022.

Petikan lirik lagu As It Was yang terkenal yakni, "In this world, it's just us, You know it's not the same as it was".

Lirik dan Terjemahan Lagu As It Was - Harry Styles

Holdin' me back

Tahan aku kembali

Gravity's holdin' me back

Gravitasi menahanku

I want you to hold out the palm of your hand

Saya ingin Anda mengulurkan telapak tangan Anda

Why don't we leave it at that?

Mengapa kita tidak membiarkannya begitu saja?

Nothin' to say

Tidak ada yang perlu dikatakan

When everything gets in the way

Ketika semuanya menghalangi

Seems you cannot be replaced

Sepertinya kamu tidak bisa tergantikan

And I'm the one who will stay, oh-oh-oh

Dan akulah yang akan tinggal, oh-oh-oh

In this world, it's just us

Di dunia ini, hanya kita

You know it's not the same as it was

Anda tahu itu tidak sama seperti dulu