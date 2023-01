Serial 1899 Netflix Batal Diperpanjang ke Musim Kedua, Berikut Alasannya

TRIBUNNEWS.COM - Serial 1899 Netflix telah dibatalkan atau tidak diperpanjang setelah satu musim pertamanya tayang.

Berita pembatalan tidak diperpanjangnya Serial 1899 di Netflix, dikabarkan melalui akun Instagram pembuat program Baran bo Odar.

Dengan berat hati ia memberitahukan bahwa serial 1899 di Netflix tidak akan diperpanjang.

Menurut Baran bo Odar rencana menyelesaikan perpanjangan di musim ke-2 dan ke-3 serial 1899 tidak berjalan mulus.

"With a heavy heart we have to tell you that 1899 will not be renewed, We would have loved to finish this incredible journey with a 2nd and 3rd season as we did with Dark. But sometimes things don’t turn out the way you planned," tulis Baran bo Odar dalam Instagram-nya pada Senin (2/1/2023).

(Dengan berat hati kami harus memberi tahu Anda bahwa 1899 tidak akan diperbarui, Kami ingin sekali menyelesaikan perjalanan luar biasa ini dengan musim ke-2 dan ke-3 seperti yang kami lakukan dengan Dark. Tapi terkadang hal-hal tidak berjalan seperti yang Anda rencanakan).

Tentu pengumuman ini mengecewakan jutaan penggemar serial 1899 di Netflix.

Baca juga: Sinopsis Series 1899, Kisah Penumpang Kapal Terjebak dalam Misteri, Sudah Tayang di Netflix

Hal itu juga dirasakan oleh pembuat serial tersebut yaitu Baran bo Odar dan Jantje Freise.

“We know this will disappoint millions of fans out there. But we want to thank you from the bottom of our hearts that you were a part of this wonderful adventure," lanjut tulis Baran bo Odar dalam unggahan Instagram-nya.

(Kami tahu ini akan mengecewakan jutaan penggemar di luar sana. Tapi kami ingin berterima kasih dari lubuk hati kami bahwa Anda telah menjadi bagian dari petualangan yang luar biasa ini).

Pembatalan serial 1899 di Netflix ini sangat membingungkan penonton setianya.

Baca juga: Profil Jeremy Renner, Aktor Film Marvel yang Alami Kecelakaan saat Membajak Salju, Kondisinya Kritis

Pasalnya dikutip dari variety.com, sejak awal penanyangannya hingga saat ini, Serial 1899 menempati daftar 10 teratas di Netflix.

Hanya dalam empat hari, acara tersebut mampu menghasilkan lebih dari 79,27 juta jam penayangan.

Serial tersebut menceritakan kejadian aneh di kapal uap menuju barat untuk mencari kehidupan baru sambil meninggalkan benua lama.