Sinopsis dan Pemain Film Now You See Mee 2 yang Tayang Malam ini pukul 21.45 WIB

Sinopisis Film Now You See Me 2, tayang di bioskop Trans TV malam ini, Rabu (4/1/2023) pukul 21.45 WIB.

TRIBUNNEWS.COM - Simak sinopsis dan pemain film Now You See Mee 2 yang tayang di bioskop Trans TV malam ini, Rabu (4/1/2023) pukul 21.45 WIB.

Film Now You See Mee 2 ini memiliki durasi tayang 2 jam 9 menit dan dirilis di Indonesia pada 8 Juni 2016.

Disutradarai oleh Jon M. Chu, film ini merupakan sekuel dari film sebelumnya, Now You See Mee (2013).

Film Now You See Mee 2 ini dibintangi oleh Mark Ruffalo, Jesse Eisenberg, Dave Franco, Woody Harrelson, Lizzy Caplan, Daniel Radcliffe, Jay Chou, dan laiinya.

Filn Now You See Mee 2 ini menceritakan tentang empat ilusionis yang memiliki sebutan The Four Horsemen sedang melakukan misi pencurian demi mengembalikan nama baiknya.

Baca juga: Sinopsis Film Fury, Aksi Pasukan Tank yang Dipimpin Brad Pitt di PD II Tayang Malam Ini di TransTV

Sinopsis film Now You See Mee 2

Film Now You See Mee 2 ini mengisahkan satu tahun setelah berhasil mengecoh FBI, para ilusionis mendapatkan pujian publik.

Melansir laman imdb, setelah endapat pujian dari publik, para ilusionis itu mendapat julukan The Four Horsemen.

Pada akhirnya, mereka pun memiliki misi untuk mengekspos CEO teknologi korup Owen Case.

Dengan misi tersebut, mereka harus mampu mengumpulkan data pribadi CEO tersebut, sete;ah itu akan menjualnya di pasar gelap.

Namun, rencananya itu dihancurkan oleh pria misterius.

The Four Horsemen pun melarikan diri ke Makau, China, yang malah membuatnya mendapat malapetaka.

Diketahui, saat di Makau mereka ditangkap oleh saudara kembar Merrit yang sangat pendendam yakni Chase dan mantan rekan bisnisnya, Walter Mabry.

Penangkapan The Four Horsemen itu memiliki tujuan agar chip yang dirancang tersebut dikembalikan.