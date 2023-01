Jadwal Acara TV Sabtu 7 Januari 2023: Omar dan Hana di RTV, Sinetron Aura di SCTV

TRIBUNNEWS.COM - Inilah jadwal acara TV yang tayang besok, Sabtu (7/1/2023) di SCTV, RTV, TVOne, Metro TV, dan TVRI.

Beragam acara TV menarik siap menemani waktu santai akhir pekan Anda.

Di antaranya tayang sinetron Aura dan Cinta Setelah Cinta di SCTV.

Tayang kartun Seven and Me dan The Little Pony di RTV.

Dan TVRI menayangkan Rumah Bulutangkis dan Sketsa Netizen.

Berikut jadwal acara TV Sabtu, Januari 2023, dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:

SCTV

04:30 - 06:00

Liputan 6 Pagi Live

06:00 - 06:30

Buser Investigasi

06:30 - 07:00

Halo Selebriti

07:00 - 08:00

Hotshot

08:00 - 09:30

FTV Pagi Spc

09:30 - 11:30

FTV Pagi

11:30 - 12:00

Liputan 6 Siang Live