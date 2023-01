Lirik Lagu Stamp On It - GOT The Beat, Trending di YouTube

Lirik lagu Stamp On It - GOT The Beat

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik Lagu Stamp On It milik Girls On Top (GOT) The Beat pada artikel berikut ini.

Lagu ini viral setelah GOT The Beat tampil di konser online bertajuk 2023 SMTOWN Live: SMCU PALACE @KWANGYA trending di YouTube.

Dalam konser online tersebut, girl group GOT The Beat yang terdiri dari BoA, Hyoyeon dan Taeyeon SNSD, Seulgi dan Wendy Red Velvet, serta Karina dan Winter Aespa menampilakn lagu baru mereka berjudul Stamp On It untuk pertama kali.

Melansir Sonora.id, mini album pertama Stamp On It ini baru akan resmi dirilis tanggal 16 Januari 2023 mendatang.

Berikut ini lirik lagu Stamp On It milik GOT The Beat:

Lirik Lagu ‘Stamp On It’ - GOT The Beat

[Intro: Karina]

Put you stamp on it

Put you stamp on it

[Verse 1: Taeyeon, Seulgi, BoA]

Geopdo eopseo naege ssaumeul georeowa (Shake it up)

Muneul bakchago tto heose sseoreo neon (Shake it up)

Geureon attitude tto mwose sseul geonde (Shake it up)

Igeon pawogeimi anya geochin sesang soge nawara