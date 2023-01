Jenguk Indra Bekti, Indy Barends Soroti Perubahan Warna Kulit Sahabatnya

TRIBUNNEWS.COM - Presenter Indy Barends menyoroti perubahan warna Indra Bekti.

Presenter Indra Bekti saat ini masih dirawat di ruang ICU RS Abdi Waluyo, Jakarta Pusat.

Seiring berjalannya waktu, kondisi Indra Bekti semakin membaik.

Terbaru, Indy Barends selaku sahabat menjenguk Indra Bekti.

Selama ini, Indy Barends selalu memantau kondisi kesehatan Indra Bekti.

Dikutip dalam akun Instagram @indybarends pada Senin (9/1/2023), terekam kondisi terkini Indra Bekti.

Indra Bekti terlihat makin segar dari biasanya.

Bahkan, Indy Barends menyoroti perubahan warna kulit Indra Bekti.

"I miss you so much, ih seneng deh udah makin berwarna kulitnya," ujar Indy Barends.

Sebelumnya, Indra Bekti pingsan saat melakukan siaran pagi dan harus dilarikan ke rumah sakit.

Indra Bekti mengalami pecah pembuluh darah hingga mendapatkan dua kali tindakan operasi.

Melihat kondisi sebelumnya, Indra Bekti sempat mengalami penurunan daya ingat.

Namun, kini kondisi Indra Bekti sudah berangsur membaik.

Indy Barends mengaku bahagia melihat Indra Bekti sudah lepas dari beberapa alat yang menempel di tubuhnya.