Lirik dan Terjemah Lagu Everytime - Chen EXO feat Punch, Ost Drama Korea Descendants of The Sun

Lagu Everytime yang dinyanyikan Chen EXO feat Punch, original soundtrack drama Korea Descendants of The Sun

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik Lagu Everytime yang dinyayikan Chen, salah satu anggota boy group Korea Selatan EXO, bersama dengan Punch.

Lagu ini merupakan original soundtrack drama Korea Descendants of The Sun yang dibintangi oleh Song Joong-ki dan Song Hye-kyo.

Lagu Everytime rilis pada 2016 lalu dan video klipnya sudah ditonton lebih dari 208 juta kali hingga Rabu (11/1/2023) melalui kanal YouTube MUSIC&NEW.

Berikut lirik lagu Everytime yang dinyayikan Chen EXO duet dengan Punch.

Lirik Lagu Everytime - Chen EXO ft. Punch

[Chorus 1: PUNCH]

Oh every time I see you

Kudae nuneul bol ttaemyeon jakku

Gaseumi tto seolleyeowa

Nae unmyeong i jyo sesang kkeu tirado

(chi ke) jugo sipeun dan han saram

Baby oh oh oh oh

Oh oh oh oh

Baby oh oh oh oh