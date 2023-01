Sinopsis Film Mortdecai, Misi Melacak Lukisan Antik yang Dicuri, Tayang Malam Ini di Trans TV

TRIBUNNEWS.COM - Berikut sinopsis film Mortdecai yang dijadwalkan tayang pada malam hari ini, Rabu (11/1/2023) pukul 21.45 WIB di Bioskop Trans TV.

Mortdecai adalah film bergenre action, adventure, dan comedy yang disutradarai oleh David Koepp.

Diketahui, film Mortdecai merupakan adaptasi dari novel yang berjudul "Don't Point That Thing at Me" karya Kyril Bonfiglioli.

Sementara penulis skenario dalam film Mortdecai adalah Eric Aronson.

Mengutip laman IMDb, sederet artis yang membintangi film ini di antaranya Johnny Depp, Gwyneth Paltrow, dan Ewan McGregor.

Film Mortdecai telah dirilis pada tahun 2015 dengan durasi waktu 1 jam 47 menit.

Berikut ini sinopsis film Mortdecai yang Tribunnews.com rangkum dari IMDb dan sumber lainnya:

Sinopsis Film Mortdecai

Film Mortdecai berkisah tentang seorang bangsawan Inggris yang bernama Charlie Mortdecai (Johnny Depp).

Mortdecai bekerja sebagai pedagang barang-barang antik yang bernilai tinggi.

Ia dikenal memiliki penampilan yang ikonik yakni kumis melintang yang kaku.

Istri Mortdecai, Joanna (Gwyneth Paltrow) kerap membantunya mencari berbagai barang antik.

Sementara pembantu Mortdecai bernama Jock (Paul Bettany), ia selalu siap sedia membantu dan melakukan berbagai tugas, walau terkadang malah jadi konyol dan kocak.

Suatu ketika, sebuah lukisan bernilai tinggi hilang.