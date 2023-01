Verrel Bramasta Sedih Venna Melinda Jadi Korban KDRT Ayah Sambungnya: Hatiku Hancur

TRIBUNNEWS.COM - Anak sulung Venna Melinda, Verrel Bramasta sedih melihat sang ibu alami KDRT yang dilakukan oleh ayah sambungnya, Ferry Irawan.

Verrel mengungkapkan itu melalui unggah Instagram miliknya @bramastavrl pada Rabu (11/1/2023).

Unggahan pertama itu memperlihatkan Verrel yang tengah memeluk dan mencium kening sang ibu yang terbaring di kasur.

Unggahan kedua tampak video Venna Melinda yang dicium oleh kedua putranya, Verrel Bramasta dan Athalla Naufal.

Dalam unggah itu Verrel menambahkan keterangan berupa ungkapan perasaanya melihat keadaan sang ibu saat ini.

Ia menyebutkan akan terus berada di samping Venna Melinda.

"It breaks my heart to see you like this. Whatever happens in life, I will always be here for you ma.. no matter what," tulis Verrel.

(Hancur hatiku melihatmu seperti ini. Apa pun yang terjadi dalam hidup, aku akan selalu ada untukmu ma.. apa pun yang terjadi)

Verrel ungkap kesedihannya melihat sang ibu jadi korban KDRT lewat unggah Instagram

Diketahui saat ibunya mengalami KDRT, Verrel Bramasta masih berada di Bali sepulang dari Jepang.

"Verrelnya nggak ada (belum pulang dari bali) iya. Belum, besok malem pesawatnya, nggak (di Taiwan) lagi di Bali," kata Merry seorang karyawan ditemui di Kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Selasa (10/1/2023).

Setelah pulang dari Bali, terlihat Verrel mendampingi sang ibu.

Hal itu terlihat juga saat ia dan sang adik, Athalla Naufal turut menemani Venna Melinda datang ke Polda Jatim, Kamis (12/1/2023).

Verrel nampak terus mendekap sang ibu dan sesekali mengusap lengan Venna Melinda.

Venna Melinda juga didampingi oleh kuasa hukum, Hotma Paris saat datang ke Polda Jatim guna melengkapi berita acara perkara (BAP) tambahan terkait kasus yang dihadapinya.