Film Korea Unlocked yang Dibintangi Im Siwan dan Chun Woo Hee, Tayang 17 Februari di Netflix

TRIBUNNEWS.COM - Unlocked merupakan film Korea Selatan yang bergenre thriller.

Berdurasi 117 menit, film Korea Unlocked akan tayang di Netflix pada 17 Februari 2023.

Film Korea Unlocked disutradarai oleh Kim Taejoon.

Sederet artis yang membintangi film Korea Unlocked di antaranya Im Siwan, Chun Woo Hee hingga Kim Hee Won.

Sinopsis Film Korea Unlocked

Unlocked bercerita tentang seorang pekerja kantoran biasa yang kehilangan ponselnya dan terus diancam.

Ponsel tersebut berisi tentang informasi pribadinya.

Baca juga: Link Nonton Drama Korea Oh My Venus yang Dibintangi So Ji Sub dan Shin Min Ah

Namun tiba-tiba skenario terburuk menjadi kenyataan.

Dalam film ini, Im Siwan akan berperan sebagai Jun Yeong.

Sementara Chun Woo Hee akan berperan sebagai Na Mi.

Na Mi bekerja sebagai marketing di perusahaan biasa.

Namun sayangnya, ponsel yang berisi data pribadinya hilang.

Setelah mengangkat telepon Na Mi, Jun Yeong mulai mendekatinya.

Ia menggunakan perangkat itu untuk melakukan kejahatan yang paling menakutkan.