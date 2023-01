Chord Gitar Crito Mustahil - Denny Caknan, Lengkap dengan Lirik Lagunya

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu 'Crito Mustahil', lengkap dengan lirik lagunya.

Lagu berjudul 'Crito Mustahil' ini dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Denny Caknan.

Lagu terbaru milik Denny Caknan ini dirilis pertama kali pada 6 Januari 2023, lalu.

Baru 7 hari dirilis, video klipnya sudah dilihat oleh lebih dari 4,9 juta penonton di YouTube.

Lagu Crito Mustahil menjadi karya kedua dari 12 karya di album Denny Caknan yang bertajuk 'Kalih Welasku'.

Video klip Crito Mustahil milik Denny Caknan ini menduduki posisi trending 3 di YouTube Musik.

Lagu Crito Mustahil (Mung) dinyanyikan oleh Denny Caknan. Berikut liriknya. (Tangkapan layar YouTube DENNY CAKNAN)

Chord Gitar dan Lirik Lagu Crito Mustahil - Denny Caknan:

Intro:

Dm C G

Dm C G

C

Aku wis tau

C F

Ngrasakne jerune kedanan

F Dm

Ngrasakne bundase kelaran

g C

Ngrasakne nangisi ning ra ketaran

G

Houaawww

C

Aku ngiyani

C F

Omongmu seng kesel jalani

F Dm

Misal memang keputusanmu

G C

Tak lilak-lilakne kelangan awakmu

Reff:

Dm Am

Mung pengen ngandani

Fm C

sadar aku duk seleramu saiki

Dm Em

mung pengen negesi

F A# G

atia ti yen kangen kabari

Gm

C

ra mesakne niat

F C

gandengmu ro aku

F Dm

crito iki

G

crito mustahil nggo aku

C

karep ati mastekne

F C F

kabeh senengmu

Dm

neng sandingmu

G

ra bakal ngilang

F G

kembang iki saben wengi

Em

ra nyongko luput

Cm

kang nduweni

F C

mugo lungoku nglegane atimu

.

G G C C F F

Dm Dm G G# Am

.

A# A# G G G

Dm Em

mung pengen ngadani

Fm C

sadar aku duk seleramu saiki

Dm Em

mung pengen negesi

F A# G

atia ti yen kangen kabari

Gm

C

ra mesakne niat

F C

gandemu ro aku

F Dm

crito iki

G

crito mustahil nggo aku

C

karep ati mastekne

F C F

kabeh senengmu

Dm

neng sandingmu

G

ra bakal ngilang

F G

kembang iki saben wengi

Em

ra nyongko luput

Cm

kang nduweni

F C

mugo lungoku nglegane atimu

G G C C F F

Dm Dm G G# Am

A# A# G G G

Dm Em

mung pengen ngadani

Fm C

sadar aku duk seleramu saiki

Dm Em

mung pengen negesi

F A# G

atia ti yen kangen kabari

Gm

C

ra mesakne niat

F C

gandengmu ro aku

F Dm

crito iki

G

crito mustahil nggo aku

C

karep ati mastekne

F C F

kabeh senengmu

Dm

neng sandingmu

G

ra bakal ngilang

F G

kembang iki saben wengi

Em

ra nyongko luput

Cm

kang nduweni

F C

mugo lungoku nglegane atimu

F C

mugo lungoku nglegane atimu

(Tribunnews.com)