16 Lagu di Album Baru Lana Del Rey, Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd

Cover album Lana Del Rey berjudul Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd (2023). Berikut ini daftar lagunya.

TRIBUNNEWS.COM - Lana Del Rey telah membagikan daftar lagu untuk albumnya yang akan datang, Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd.

Daftar lagu ini ia unggah di akun Instagram-nya bersama dengan foto albumnya.

Namun, foto tersebut dihapus karena melanggar aturan Instagram.

Dalam unggahan lainnya, terdapat daftar lagu album terbaru Lana Del Rey.

Lana Del Rey akan berkolaborasi dengan penyanyi lain seperti Tommy Genesis dan Father John Misty, seperti dikutip dari Pitch Fork.

Daftar Lagu Album Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd

1. The Grants

2. Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd

3. Sweet

4. AW

5. Judah Smith Interlude

6. Candy Necklace

7. Jon Batiste Interlude

8. Kintsugi