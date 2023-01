5 Fakta Serial The Last of Us, Diadaptasi dari Sebuah Game, Tayang di HBO GO Mulai 15 Januari 2023

Poster Serial The Last of Us - The Last of Us merupakan serial HBO yang diadaptasi dari sebuah video game dengan judul yang sama dan tayang perdana pada 15 Janauri 2023 di HBO GO.

TRIBUUNEWS.COM - The Last of Us merupakan serial HBO yang diadaptasi dari sebuah video game dengan judul yang sama.

Mengutip dari techcrunch.com, serial The Last of Us tayang perdana di HBO GO pada 15 Januari 2023.

Serial The Last of Us memiliki total 9 episode dan mengikuti plot game tahun 2013 di mana wabah jamur mengubah separuh populasi dunia menjadi zombie pemakan daging .

Serial The Last of Us dibintangi sederet artis di antaranya, Pedro Pascal, Bella Ramsey dan Gabriel Luna.

The Last of Us ditulis dan diproduksi oleh Craig Mzin dan Neil Druckmann.

Berikut 5 fakta tentang serial The Last of Us:

1. Sinopsis Serial The Last of Us

Mengutip dari hbo.com, The Last of Us terjadi 20 tahun setelah peradaban modern dihancurkan.

Berawal dari seorang penyintas yang tangguh, ia bernama Joel.

Joel disewa untuk menyelundupkan seorang gadis berusia 14 tahun keluar dari zona karantina.

Gadis tersebut bernama Ellie.

Awalnya perjalanan tersebut tampak mudah bagi keduanya.

Namun ternyata semua yang mereka kira itu salah.

Perjalanan tersebut kemudian berubah menjadi brutal dan memilukan.