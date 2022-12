Sinopsis Series The Last of Us, Kisah Perjalanan yang Menegangkan di Tengah Ancaman Infeksi Jamur

Sinopsis series The Last of Us yang akan tayang di HBO pada Januari 2023.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut sinopsis series The Last of Us.

The Last of Us merupakan serial televisi asal Amerika dengan disutradarai oleh sutradara yang sama pada 'Chernobyl'

Terdapat beberapa bintang yang menjadi pemeran utama dalam series The Last of Us.

Di antaranya Pedro Pascal, Bella Ramsey, serta Nick Offerman.

Dikutip dari Kompas.com, series The Last of Us mengusung tema post-apocalyptic.

Cerita dalam series The Last of Us diadaptasi dari sebuah video game yang dirilis tahun 2013.

Kisah dalam series The Last of Us mengambil suasana 20 tahun setelah peradaban modern yang telah hancur.

Series The Last of Us mengisahkan tentang Joel (Pedro Pascal), seorang petarung yang tangguh.

Joel disewa untuk menyelundupkan Ellie (Bella Ramsey), gadis berusia 14 tahun untuk keluar dari zona karantina.

Perjalanan Joel dan Ellie tersebut pun terasa brutal sekaligus mengharukan.

Keduanya harus melintasi Amerika Serikat dan mereka bergantung satu sama lain demi bertahan hidup.

Dikutip dari aroged, di sisi lain, series The Last of Us juga bercerita tentang infeksi jamur bernama Cordyceps yang memang ada di dunia nyata.

Jamur ini membuat mereka yang terinfeksi berperilaku lebih agresif, bermutasi, hingga akhirnya kepalanya tidak lagi seperti manusia.

Christine Hakim menjadi peneliti di series The Last of Us. (Twitter @naughtydoginfo)

Christine Hakim jadi peneliti di series The Last of Us