Sinopsis Drama Korea Can We Be Strangers? Dibintangi Kang So Ra, Tayang 18 Januari 2023

Sinopsis drama Korea Can We Be Strangers? yang tayang 18 Januari 2023.

TRIBUNNEWS.COM - Simak sinopsis drama Korea terbaru berjudul Can We Be Strangers?

Drama Korea bergenre komedi yang dibalut romansa berjudul Can We Be Strangers? dijadwalkan tayang mulai 18 Januari 2023.

Drama ini dapat disaksikan setiap Rabu dan Kamis pukul 21.00 di saluran ENA dan Genie TV.

Can We Be Strangers? disutradarai Kim Yang-Hee dan ditulis oleh Park Jin-Ree.

Mengutip mydramalist, drama ini dibintangi oleh Kang So Ra, Jang Seung Jo hingga Jo Eun Ji.

Sinopsis Can We Be Strangers?

Oh Ha Ra (Kang So Ra) adalah seorang pengacara perceraian jagoan.

Dia memiliki julukan di kalangan hukum yakni "dewi litigasi".

Salah satu alasan mengapa dia begitu andal dalam proses perceraian, mungkin, adalah fakta bahwa dia telah menceraikan kekasih lamanya dan sesama pengacara Goo Eun Beom (Jang Seung Jo).

Tapi kehidupannya yang relatif lancar berubah terbalik ketika dia tiba-tiba bertemu kembali dengan mantan suaminya, di pengadilan.

Mereka pun dipaksa untuk bekerja sama.

Pertemuan membuat mereka bertengkar dan menyalakan kembali masalah masa lalu.

Sementara profesionalisme mereka mencegah mereka untuk saling memberi tahu apa yang sebenarnya mereka pikirkan di depan umum.

Emosi pun mulai pecahdan berisiko meluap.