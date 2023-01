Sinopsis Serial The Last of Us, Perjuangan Joel dan Ellie Lintasi Amerika Serikat, Tayang di HBO GO

Series The Last of Us - The Last of Us merupakan serial HBO yang diadaptasi dari sebuah game yang dikembangkan oleh Naughty Dog untuk platform PlayStation.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut sinopsis serial The Last of Us.

The Last of Us merupakan serial HBO yang diadaptasi dari sebuah game yang dikembangkan oleh Naughty Dog untuk platform PlayStation.

Serial The Last of Us terdiri dari 9 episode dan tayang perdana pada 15 Februari 2023 di HBO GO.

Mengutip dari hbo.com, serial The Last of Us ditulis dan diproduksi oleh Craig Mzin dan Neil Druckmann.

Pemeran utama dalam serial The Last of Us adalah Pedro Pascal dan Bella Ramsey.

Seial The Last of Us berkisah tentang wabah jamur yang merebak di seluruh dunia dan membuat semua orang menjadi zombie pemakan daging.

Baca juga: Link Nonton Series The Last of Us, Misi Joel Miller Selamatkan Ellie dari Zona Karantina

Selengkapnya, berikut sinopsis serial The Last of Us:

Cerita The Last of Us bermula dari 20 tahun setelah kejadian peradaban modern dihancurkan.

Kemudian terdapat seorang laki-laki bernama Joel.

Joel adalah seorang penyintas.

Mengetahui itu, Joel akhirnya disewa untuk menyelundupkan seorang gadis untuk keluar dari zona karantina.

Gadis tersebut bernama Ellie dan berusia 14 tahun.

Kemudian mereka memulai perjalanannya.

Sayangnya, perjalanan yang dianggap mudah ternyata tidak sesuai ekspektasi.