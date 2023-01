Link Nonton Series The Last of Us, Misi Joel Miller Selamatkan Ellie dari Zona Karantina

Series The Last of Us - Berikut ini link nonton series The Last of Us (2023).

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini link nonton series The Last of Us.

The Last of Us adalah series bergenre drama aksi yang rilis pada Senin (16/1/2023) pukul 8.30 WIB di HBO.

Series ini menceritakan seorang pria dan gadis berusia 14 tahun yang berusaha keluar dari zona karantina setelah pandemi global menghancurkan negaranya.

Series ini ditulis dan diproduksi secara eksekutif oleh Craig Mazin dan Neil Druckmann.

The Last of Us adalah hasil adaptasi dari video game The Last of Us dan Uncharted.

Poster Serial The Last of Us (Kolase Tribunnews/Imdb)

Sinopsis The Last of Us

The Last of Us terjadi 20 tahun setelah peradaban modern dihancurkan.

Joel (Pedro Pascal), seorang penyintas yang tangguh, berhasil selamat dari pandemi global.

Ia disewa untuk membawa Ellie, seorang gadis berusia 14 tahun, keluar dari zona karantina setelah pandemi.

Pandemi itu mengubah manusia normal menjadi makhluk yang sangat agresif, kejam, dan gila yang hanya dijuluki yang terinfeksi.

Jauh sebelum bertemu Ellie, Joel memiliki seorang putri bernama Sarah Miller.