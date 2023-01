Aktor Vincenzo Na Chul Meninggal Dunia di Usia 36 Tahun karena Kesehatannya Memburuk

TRIBUNNEWS.COM - Aktor Korea Selatan yang berperan dalam drama Vincenzo, Na Chul meninggal dunia pada Sabtu (21/1/2023) di usia 36 tahun.

Na Chul meninggal dunia karena masalah kesehatan yang memburuk.

Sehari sebelumnya, Na Chul dibawa ke rumah sakit karena kesehatannya yang tiba-tiba memburuk.

Namun, tidak disebutkan apa masalah kesehatan itu.

Prosesi pemakaman Na Chul akan dilakukan pada 23 Januari 2023 pukul 8.30 pagi waktu setempat, seperti diberitakan AllKpop.

Profil Singkat Na Chul

Na Chul lahir pada 24 Desember 1986 di Korea Selatan.

Ia melakukan debut aktingnya pada tahun 2010.

Nama Na Chul dikenal sebagai pemeran pendukung di banyak K-drama dan film, seperti dikutip dari The Star.

Dia muncul di drama TV seperti Vincenzo, Touch Your Heart, Happiness, Through The Darkness dan Weak Hero Class 1.

Pada tahun 2021, ia membintangi Little Women sebagai pengacara tokoh Kim Go-eun.

Aktris Kim melalui Instagram berbagi berita sedih tentang meninggalnya Na Chul.

Ia memposting foto-foto Na Chul dengan caption, "Aktor terbaik yang pernah ada."

Sehubungan dengan kematian mendadak temannya, Kim membatalkan penampilannya di peragaan busana yang dijadwalkan pada Minggu (22/1/2023).

Na Chul, aktor Korea Selatan yang meninggal pada Sabtu (21/1/2023) di usia 36 tahun. Na Chul terkenal berkat peran minornya di acara TV Vincenzo. (IG/ggonekim)

