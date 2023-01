Jadwal Acara TV Minggu, 22 Januari 2023, Ada MasterChef Indonesia di RCTI, Film The Call di Trans TV

MasterChef Indonesia Season 10. - Simak jadwal acara TV Minggu (22/1/2023), ada MasterChef Indonesia hingga film The Call.

TRIBUNNEWS.COM - Inilah jadwal acara TV yang tayang besok, Minggu (22/1/2023) di GTV, NET TV, RCTI, Trans 7, dan Trans TV.

Saksikan berbagai acara TV yang siap menemani waktu luang di akhir pekan Anda.

Di GTV tayang film komedi seni bela diri berjudul Princess and Seven Kung Fu Masters.

Kemudian, ada ajang kompetisi memasak MasterChef Indonesia di RCTI.

Selain itu, film The Dinosaur Project hingga The Call dapat Anda saksikan di Bioskop Trans TV.

Baca juga: Sinopsis Film Beyond Skyline, Aksi Frank Grillo dan Iko Uwais Lawan Alien, Malam Ini di Trans TV

Berikut ini jadwal acara TV yang tayang besok, Minggu (22/1/2023):

GTV

00:30 Viral Check

01:30 My Girlfriend Is My Hater

03:30 Buletin iNews Pagi

04:30 Gadis Petualang

06:00 The Snow Queen

07:30 SpongeBob SquarePants Movie

10:00 Buletin iNews Siang