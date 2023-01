Christine Hakim Trending di Twitter Usai Muncul di Serial The Last Of Us, Tayang di HBO

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktris senior Christine Hakim, sempat ada dalam deretan lima besar trending topic Twitter pada Senin (23/1/2023).

Hal itu karena Christine Hakim menjadi perbincangan usai muncul di episode kedua serial The Last Of Us yang tayang di HBO pada Senin ini.

Dalam serial luar itu, Christine Hakim berperan sebagai seorang ilmuwan dari Jakarta, Indonesia bermama Ratna.

“Saya muncul di episode 2 dari serial HBO The Last Of Us sebagai ilmuwan,” tulis Christine Hakim dikutip Tribunnews.com dari Instagram-nya, Selasa (24/1/2023).

Dalam foto episode 2 The Last Of Us yang dirilis HBO baru-baru ini terlihat Christine Hakim berada di sebuah laboratorium mengenakan baju APD.

Serial tersebut juga menjadi perbincangan karena diadaptasi dari sebuah game dengan judul yang sama.

The Last of Us merupakan serial post-apocalyptic terbaru hasil adaptasi gim video bertajuk serupa yang dikembangkan Naughty Dog. Berikut sinopsis The Last of Us.

The Last of Us secara garis besar mengisahkan Joel (Pedro Pasca), penyelundup yang bertugas mengawal Ellie (Bella Ramsey) untuk melintasi Amerika Serikat pasca-apokaliptik.

Profil Christine Haki, artis kawakan Indonesia yang berperan menjadi ilmuwan di series The Last of Us. (Twitter @naughtydoginfo)

Semua itu bermula sekitar 20 tahun lalu.

Pada 2003, sebuah virus jamur membuat korban yang terinfeksi menjadi haus darah dan dengan mudah menginfeksi orang lain.

Kondisi ini menyebabkan kekacauan dan memicu pandemi global.

Nama Christine Hakim jadi perbincangan karena warganet Indonesia sangat bangga ada aktris Indonesia bisa tampil di serial tersebut.