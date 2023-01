Profil Christine Hakim Aktris Senior yang Rela Syuting Tak Dibayar hingga Bintangi Series Hollywood

TRIBUNNEWS.COM - Berikut profil aktris senior Christine Hakim yang rela syuting tak dibayar hingga membintangi series Hollywood.

Dikutip dari Tribunnewswiki.com Christine Hakim lahir dengan nama Herlina Christine Natalia Hakim.

Aktris asal Jambi itu dikenal publik dengan nama Christine Hakim.

Christine Hakim lahir di Kuala Tungkal, Jambi pada 25 Desember 1956.

Christine Hakim merupakan istri dari Edo Eduard Jeroen Lezer.

Karier Christine Hakim

Christine Hakim memulai karier sejak tahun 1973.

Ia membintangi film berjudul Cinta Pertama pada tahun 1973.

Lewat kepiawaiannya dalam berakting Christine Hakim berhasil meraih Piala Citra tahun 1974 kategori pemeran utama wanita terbaik lewat film Cinta Pertama.

Baca juga: Trending di Twitter, Christine Hakim Bintangi Series The Last of Us yang Tayang di HBO Januari 2023

Christine Hakim juga pernah meraih penghargaan Nikkei Asia Prizes bidang kebudayaan dari Nikkei Shimbun, surat kabar Jepang.

Bermain dalam Series Hollywood

Christine Hakim dikabarkan membintangi series Hollywood yang berjudul The Last of Us.

Series The Last of Us dijadwalkan tayang pada bulan Januari 2023 ini di HBO.

Series The Last of Us bercerita tentang dunia yang terinfeksi jamur Cordyceps.