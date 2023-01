Sempat Vakum 6 Tahun dari Dunia Perfilman, Dian Sastrowardoyo Akui Pernah Kerja Jadi Konsultan

TRIBUNNEWS.COM - Dian Sastrowardoyo pernah menjadi konsultan saat vakum dari dunia perfilman.

Saat itu, Dian Sastrowardoyo ingin mencoba hal baru di luar dunia entertainment.

Dikutip dari YouTube VINDES, Rabu (25/1/2023), Dian Sastrowardoyo kemudian bekerja menjadi konsultan saat vakum dari dunia perfilman.

"Sempet di tahun 2006 setelah gue bikin film Drupadi dan main di dalamnya, gue sempet mikir 'Ah gue mau nyoba bidang di luar film'."

"Akhirnya gue sempet berhenti main film enam tahun, terus gue jadi konsultan di perusahaan multinasional, ngantor."

"Gue kan artis ya, ketemu klien, 'Mbak Dian, boleh minta foto nggak?'" terang Dian Sastrowardoyo.

Baca juga: Dian Sastrowardoyo Sebut Ketenarannya di AADC Pertama sebagai Keberuntungan

Dian Sastro, panggilan akrabnya tersebut mengaku bekerja selama delapan jam seperti orang kantoran pada umumnya.

"Lu kerja nine to five (kerja dari jam sembilan hingga lima sore) gitu?" tanya Desta.

Namun, Dian Satro merasa saat itu hanya menjadi pelengkap di kantor tersebut.

Dian Sastro pun berusaha untuk membuktikan kemampuannya.

"Nine to five bener, gua masuk jam delapan, jam delapan ngantor gua."

"'Lu nggak usah banyak ngomong deh, lu udah di sini aja buat bikin kita laku aja'."

"Tapi gue pengen membuktikan gue nggak gitu kan," bebernya.

Sebelumnya, ia melamar di tiga kantor dan akhirnya memutuskan untuk mengambil pekerjaan tersebut.