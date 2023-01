Sinopsis dan Daftar Pemain Film Everything Everywhere All at Once, Aksi Petualangan Michelle Yeoh

Poster Film Everything Everywhere All at Once - Berikut sinopsis dan daftar pemain film Everything Everywhere All at Once. Menceritakan aksi petualangan Michelle Yeoh.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut sinopsis dan daftar pemain film Everything Everywhere All at Once.

Film Everything Everywhere All at Once tayang perdana pada 8 April 2022 di Amerika Serikat.

Bergenre action comedy, film Everything Everywhere All at Once berdurasi 139 menit.

Film Everything Everywhere All at Once disutradarai oleh Daniel Kwan dan Daniel Scheinert.

Sederet artis yang membintangi film Everything Everywhere All at Once Michelle Yeoh, Stephanie Hsu dan Jamie Lee Curtis.

Sinopsis Film Everything Everywhere All at Once

Film Everything Everywhere All at Once merupakan petualangan aksi sci-fi yang lucu,

Berawal dari seorang wanita Tionghoa Amerika yang bernama Evelyn Wang.

Evelyn Wang melakukan aksi petualangan luar biasa.

Aksi tersebut mengharuskan ia menyelematkan keberadaan dengan menjelajahi universe lain, dikutip dari everythingeverywheremovie.com.

Alam semesta lain akan terhubung dengan kehidupan yang seharusnya ia jalani.

Dalam alam semesta lain, Evelyn akan dibantu dengan suaminya, Waymond, dikutip dari collider.

Saat Evelyn berada di alam yang mengharuskan dirinya menjadi bintang aksi Kung-Fu, Waymond meyakinkan Evelyn.

Dari petualangan ini, Waymond menemukan keyakinan yang lebih terbuka dan optimis.