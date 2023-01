Deva Mahenra dan Mikha Tambayong Menikah di Bali, Kenakan Gaun Warisan Mendiang Ibunda

TRIBUNNEWS.COM - Kabar bahagia datang dari pasangan selebriti Deva Mahenra dan Mikha Tambayong.

Keduanya baru saja mengumumkan pernikahan yang digelar secara tertutup di The Ritz-Carlton, Nusa Dua, Bali pada Sabtu (28/1/2023), melalui unggahan Instagram masing-masing.

Deva Mahenra dan Mikha Tambayong diketahui telah mempublikasikan hubungan mereka pada awal tahun 2021.

Tetapi, setelah melalui beberapa wawancara, keduanya mengaku sudah menjalin hubungan sejak tahun 2020.

Kini, Deva Mahenra dan Mikha Tambayong mengejutkan publik lantaran mengumumkan kabar bahagia mereka secara mendadak.

Pasalnya, sebelumnya baik Mikha Tambayong ataupun Deva Mahenra tidak pernah menyinggung soal pernikahan mereka di media sosial.

Unggahan Deva Mahenra menampilkan dua foto bernuansa hitam putih.

Tampak Deva Mahenra mengenakan pakaian adat dengan nuansa modern dan Mikha Tambayong menggunakan kebaya dan sanggul yang sederhana.

Dalam unggahan tersebut, Deva Mahenra menuliskan keterangan singkat.

"Mari berkenalan— setiap saat. Selamanya." tulis @devamahenra, Sabtu (28/1/2023) malam.

Sementara, Mikha Tambayong membagikan momen pernikahannya dalam dua unggahan.

Momen pertama memperlihatkan pernikahan bernuansa modern, sedangkan yang kedua mengusung konsep adat yang elegan.

Menariknya, Mikha Tambayong mengaku pernikahannya begitu istimewa, sebab ia menikahi sahabatnya sendiri dengan gaun warisan sang ibu.

Gaun ini juga memberikan makna sentimental untuk Mikha Tambayong lantaran sang ibunda Deva Sheila Malaihollo telah berpulang pada 2019 silam.

Mikha Tambayong juga membuktikannya dengan mengunggah foto pernikahan kedua orangtuanya.

Gaun pernikahan berwarna putih itu, masih terlihat cantik dengan sentuhan tudung yang menjuntai.

"28.01.2023. Married my best friend in my Mother’s dress. What a dream (emoji)" ungkap Mikha Tambayong.

Di unggahan kedua, Mikha Tambayong dan Deva Mahenra mengenakan pakaian adat berwarna biru keabu-abuan.

Mikha Tambayong menuliskan rasa bangganya menjadi bagian dari adat sang suami yang berasal dari Makassar.

"Pengantin Sulawesi," tulis @miktambayong.

Unggahan keduanya pun ramai dikomentari warganet dan rekan-rekan artis.

"Sedih, tapi mamah pasti Bahagia & mendoakan km dek," tulis Ivan Gunawan.

"OMG congrats mikhaa de’rainbow tinggal gw doang yg belum married hihi," komentar Dinda Kirana, rekan main Mikha Tambayong di sinetron Kepompong.

"Congratulations to you both @miktambayong @devamahenra SO MUCH LOVE.

I am sure tante is in the heavens smiling down on you both, and what a beautiful way to honour her by wearing her dress.

You look stunning sis. Eternal happiness and blessings to you both big love from Nino and I x," tulis aktris Hannah Al Rasyid.

(Tribunnews.com/Isti Prasetya)