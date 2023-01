Jadwal Acara TV Minggu, 29 Januari 2023: Dokter Traveler di Trans TV, Radha Krishna di ANTV

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal acara TV yang tayang besok, Minggu, (29/1/2023).

Beragam acara TV menarik siap menemani akhir pekan Anda.

Dalam channel Kompas TV terdapat tayangan Bincang Kita, Catatan Chef Arnold, Jalan-jalan, Target, dan 91 Hari Bersama Bima Suci.

Kemudian di ANTV ada Alien Monkey, Radha Krisna, Tarzan: The Wonder Car, Suami Pengganti, dan Garis Tangan.

Selanjutnya dalam channel TRANS 7 Kisah Nabi Muhammad, Hikmah, Heits Abis, Jejak Si Gundul, dan Movie.

Anda bisa saksikan Islam Itu Indah, Dokter Traveler, Home Sweet Home, Masak Masak, dan The Best of My Trip My Advanture TV di TRANS TV.

Terakhir di Indosiar Anda bisa menyaksikan Panggilan, Best Kiss, Kisah Nyata Spesial, Pintu Berkah Siang, dan Project A Part II.

Berikut jadwal acara TV Minggu, 29 Januari 2023, dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:

Kompas TV

04:30 - 07:00

Kompas Pagi

07:00 - 08:30

Sapa Indonesia Pagi

08:30 - 09:00

Bincang Kita

09:00 - 09:30

Kilas Kompas

09:30 - 10:00

Pop News