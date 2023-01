Angel Pieter Menikah, Bubah Alfian Tulis Pesan Haru hingga Ngaku Gugup Hendak Merias sang Sahabat

TRIBUNNEWS.COM - Kebahagiaan tengah menyelimuti penyanyi Angel Pieters.

Angel Pieters resmi menikah dengan Andreas Paramawidya Wisesa, Senin (30/1/2023).

Angel Pieters dan Andreas Paramawidya Wisesa mengucap janji suci di Gereja Santo Laurensius.

Kabar pernikahan Angel Pieters pertama kali dibagikan oleh make up artist ternama, Bubah Alfian.

Melalui unggahan akun Instagram pribadinya @bubahalfian, Bubah mengunggah video kumpulan foto Angel Pieters.

Bubah menyematkan lagu Stephen Sanchez yang berjudul Until I Found You.

Namun, Bubah tak menunjukkan sosok suami Angel Pieters.

Pada caption unggahannya, Bubah menuliskan pengalamannya merias sang sahabat di hari bahagia.

Bubah mengaku amat gugup saat hendak merias Angel Piters.

"My best friend is a bride

yg nikah siapa yg gak bs tidur siapa, dr subuh udh minum 3 gelas kopi krn super nervous dan deg2an banget..," cerita Bubah.

Rupanya Bubah masih tak menyangka jika jebolan ajang Idola Cilik itu kini telah beranjak dewasa.

"Beneran gak ya ini, Angel kecil yg suka jatuh di panggung dan tersandung di lokasi syuting udh beranjak dewasa," sambung Bubah.

Angel tampil semakin cantik membuat Bubah percaya diri memuji hasil make up-nya.