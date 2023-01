Lisa Loring, pemeran Wednesday Addams meninggal dunia di usia 64 tahun akibat stroke.

TRIBUNNEWS.COM - Lisa Loring, pemeran Wednesday Addams meninggal dunia di usia 64 tahun.

Lisa Loring juga berperan sebagai Wednesday Addams dalam film televisi tahun 1977 'Halloween with the New Addams Family' dan memiliki peran berulang dalam serial 'As the World Turns.'

Lisa Loring, aktris yang memerankan Wednesday Addams di adaptasi TV klasik The Addams Family, telah meninggal dunia di usia 64 tahun.

Diketahui, Lisa Loring meninggal Sabtu malam di Providence St. Joseph Medical Center di Burbank.

Lisa Loring meninggal dunia karena komplikasi stroke yang disebabkan oleh tekanan darah tinggi.

"Dia pergi dengan damai dengan kedua putrinya (Vanessa dan Marianne) memegang tangannya," terang putri Lisa Loring, Vanessa Foumberg kepada The Hollywood Reporter.

Sebagai informasi, Lisa Loring terkenal karena perannya dalam Wednesday The Addams Family, tahun 1964.

Profil singkat Lisa Loring dan Perannya dalam The Addams Family

Pemilik nama lengkap Lisa Ann DeCinces ini lahir di Kepulauan Marshall pada 16 Februari 1958.

Orang tua Lisa Loring bercerai saat ia masih sangat muda.

Kemudian, ia tinggal di Los Angeles bersama ibunya.

Menggunakan nama panggung Lisa Loring, ia mulai menjadi model pada usia tiga tahun.

Dalam beberapa wawancara, Loring berbicara tentang dirinya yang berperan dalam The Addams Family.

"Itu seperti keluarga sungguhan, Anda tidak bisa memilih pemain dan kru yang lebih baik," ungkap Loring dalam wawancara YouTube tahun 2017.