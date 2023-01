Mewahnya Hannam-dong, Lingkungan Tempat Tinggal Song Joong Ki dan Katy Louise Saunders

via daninseries.it

TRIBUNNEWS.com - Aktor Song Joong Ki mengumumkan dirinya telah resmi menikah dengan Katy Louise Saunders lewat unggahan di fan cafe, Senin (30/1/2023).

Tak hanya itu, Song Joong Ki juga mengumumkan kehamilan Katy Louise.

Menurut Dispatch, Katy Louise Saunders tinggal bersama Song Joong Ki di sebuah vila mewah di kawasan Hannam-dong.

Mereka sudah tinggal bersama sejak Katy datang ke Korea Selatan pada musim semi 2022.

Lantas, seperti apa kawasan Hannam-dong?

Dikutip dari Koreaboo, Hannam-dong yang ada di pusat kota Seoul, berada tepat di tepi Sungai Han dan dekat dengan Gunung Nam.

Saking mewahnya Hannam-dong, kawasan ini dijuluki sebagai Beverly Hills Korea.

Kawasan ini semakin populer sejak tahun 2010-an, di mana saat ini banyak museum, bar, dan restoran.

Selain itu, Hannam-dong juga menjadi rumah bagi tiga gedung apartemen paling terkenal di Seoul, yaitu UN Village, Nine On Hannam, dan Hannam The Hill.

Mengutip Tatler Asia, artis Jennie BLACKPINK dan mantan istri Song Joong Ki, Song Hye Kyo, bertempat tinggal di UN Village.

Lalu, G-Dragon BIGBANG membeli apartemen mewah di Nine One Hannam senilai 7,3 juta dolar Amerika (sekitar Rp109,2 triliun).

Kemudian, boygroup papan atas Korea Selatan, BTS dan EXO, menempati asrama mereka yang terletak di Hannam The Hill.

Melihat banyaknya selebriti yang tinggal di kawasan Hannam-dong, kawasan ini memang menjadi favorit bagi para artis.

Tak hanya itu, Hannam-dong juga menjadi tempat tinggal bagi kedutaan besar di Korea Selatan.