Daftar Drama Korea yang Dibintangi Song Joong Ki, Descendants of the Sun hingga Reborn Rich

Song Joong-ki - Inilah daftar drama Korea yang dibintangi oleh aktor Song Joong Ki, mulai dari drama Descendants of the Sun hingga Reborn Rich.

TRIBUNNEWS.COM - Simak daftar drama Korea yang dibintangi oleh aktor Song Joong Ki.

Song Joong Ki dikenal sebagai aktor senior di Korea Selatan.

Aktor senior pemeran drama korea Descendants of the Sun ini lahir pada 19 September 1985.

Song Joong Ki pernah menikah dengan Song Hye Kyo, yang juga menjadi lawan mainnya di Descendants of the Sun.

Mengutip dari asianwiki.com, mantan suami Song Hye Kyo ini telah memerankan banyak film dan drama Korea.

Drama Korea terbaru yang ia perankan adalah Reborn Rich.

Baca juga: Kabar Pemain Drakor Descendants Of The Sun, Song Hye Kyo Comeback Drama Baru, Song Joong Ki Menikah

Daftar Drama Korea yang diperankan Song Joong Ki

- Reborn Rich | Chaeboljib Maknaeadeul (JTBC / 2022) - Yoon Hyun-Woo / Jin Do-Joon

- Little Women | Jakeun Assideul (tvN / 2022) - shoes salesman (ep.2)

- Vincenzo (tvN / 2021) - Vincenzo Cassano

- Arthdal Chronicles | Aseudal Yeondaegi (tvN / 2019) - Eunseom / Sa-Ya

- Man to Man (JTBC-Netflix / 2017) - bank teller (ep.9)

- The Sound of Your Heart | Maeumui Sori KBS2-Naver TV-Netflix / 2016-2017) - webtoon writer (cameo)

- Descendants of the Sun | Taeyangui Hooye (KBS2 / 2016) - Yoo Shi-Jin