Lirik dan Terjemahan Lagu 2112 - Reality Club: I'll Fully Comprehend Why the 21st of December

TRIBUNNEWS.COM - Inilah lirik dan terjemahan lagu 2112 yang dinyanyikan oleh Reality Club.

Grup band folks asal Jakarta, Reality Club merilis lagu 2112 ini pada 2019.

Lagu 2112 masuk dalam album Reality Club yang berjudul Who do You Really Know.

Pada lagu 2112 terdapat petikan lirik 'I'll fully comprehend why the 21st of December'.

Sementara lirik lagu 2112 mengisahkan tentang sepasang manusia yang sama - sama menyukai dunia musik dan seni.

Namun hubungannya harus kandas karena perbedaan prinsip.

Lirik dan Terjemahan Lagu 2112 - Reality Club

I'll fully comprehend

Saya akan sepenuhnya memahami

Why the 21st of December

Mengapa 21 Desember?

Rings heavy on my battle-worn heart

Dering berat di hatiku yang lelah berperang

But who are we kidding?

Tapi siapa yang kita bercanda?

Nobody's winning

Tidak ada yang menang

In this tale of past and future love

Dalam kisah cinta masa lalu dan masa depan ini





They were just 20

Mereka baru berusia 20 tahun