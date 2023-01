Lisa Loring, pemeran Wednesday Addams di The Addams Family - Berikut profil Lisa Loring, pemeran Wednesday Addams di serial The Addams Family yang meninggal dunia pada Sabtu (28/1/2023), lalu.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut profil Lisa Loring, pemeran Wednesday Addams di serial The Addams Family yang meninggal dunia pada Sabtu (28/1/2023), lalu.

Lisa Loring meninggal dunia pada usia 64 tahun akibat stroke.

Kabar tersebut dibernarkan oleh putri Lisa Loring yang bernama Vanessa Foumberg.

"Dia pergi dengan damai dengan kedua putrinya memegang tangannya," kata Foumberg, dikutip dari Variety.



Mengutip dari The Guardian, Lisa Loring merupakan aktris yang memerankan Wednesday Addams dalam adaptasi layar pertama The Addams Family.

Lisa Loring memerankan karakter tersebut dari tahun 1964 hingga 1966.

Saat berperan sebagai Wednesday Addams, Lisa Loring baru berusia 5 tahun.

The Addams Familiy merupakan serial adaptasi pertama kartun 'The New Yorker' yang dibuat oleh Charles Addams.

Lantas siapakah Lisa Loring?

Berikut profil singkat Lisa Loring

Lisa Ann DeCinces atau yang dikenal dengan Lisa Loring merupakan seorang aktris asal Amerika Serikat.

Lisa Loring lahir di Kwajalein, Kepulauan Marshall pada 16 Februari 1958.

Mengutip dari thefamouspeople, orang tua Lisa Loring bertugas di Angkatan Laut Amerika Serikat.

Ibunya keturunan Polinesia dan ayahnya keturunan Kaukasia.

Orang tua Lisa Loring bercerai tak lama setelah ia lahir.