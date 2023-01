Terpesona Sikap Bimbim Slank, Reny Setiawati Mau Dinikahi Saat Sang Musisi Masih Pakai Narkoba

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ada sosok wanita spesial dibalik kesuksesan Bimbim Slank, di industri musik Indonesia bersama Kaka, Ivan, Abdee, Ridho.

Sosok wanita spesial Bimbim Slank adalah sang istri, Reny Setiawati.

Sang istri telah menemani Bimbim Slank nya melewati masa kelam hingga hidup bahagia bersama keluarga tercinta, selama 23 tahun.

Reny Setiawati hadir disaat Bimbim berada dalam fase ketergantungan narkotika bersama personel Slank, saat namanya sedang tenar di industri musik Indonesia.

Bahkan, Reny mau dinikahi Bimbim dikala drummer grup band Slank ini sedang berjuang, keluar dari lingkaran hitam narkotika.

Tentu ada alasan Reny mengapa mau dinikahi oleh Bimbim, yang kala itu masih menjadi pecandu narkotika.

"Dulu dari zaman pakai narkoba sampai sekarang memang dia visioner, tanggung jawab, hormat sama orang tua," kata Reny Setiawati kepada Warta Kota (Tribunnews.com Network).

Reny menyebut, alasan lain mau dinikahi pria yang kini berusia 56 tahun, adalah karena Bimbim lelaki dewasa.

Usia mereka pun berbeda jauh.

"Udah cukup matang berkeluarga, jadi dia kan orangnya simpel gak macem macem, engga genit genit jadi gak capek hati. Dia sosok yang family man aku percaya," terangnya.

Bimbim Slank ketika ditemui di kediamannya di Jalan Potlot, Duren Tiga, Jakarta Selatan, belum lama ini. (Warta Kota/Arie Puji Waluyo)

Kala itu, Reny tak pernah berat untuk mau dinikahi pria bernama asli Bimo Setiawan Almachzumi, meski ia tahu calon suaminya saat itu belum sembuh dari narkoba.

"Kalau dulu ya udah let it go aja. Aku kayak pioneer tuhan ya. Engga kerasa, jalanin aja apa yang tuhan atur. Dan kalau udah tuhan oke, yaudah," jelasnya.

Menurut Reny, seorang pecandu tak bisa mengontrol dirinya dan sangat sulit untuk berhenti, dan keluar dari lingkaran hitam kehidupannya.

"Tapi Slank tuh bisa melewati itu. Satu yang aku lihat, pas lepas dari narkoba. Itu komitmen yang berat banget ya, dan mas Bimbim bisa lewati semuanya," ucapnya.

Selama 23 tahun berjalan, Reny Setiawati akui kehidupan Bimbim Slank, suaminya terus berproses menjadi lebih baik, meski ia sadar butuh perjuangan besar untuk mereka mengarungi bahtra rumah tangga.

"Gak terasa ya sudah 23 tahun. Rasanya baru kemarin aja. Berarti kan sangat menyenangkan. Banyak sukanya, dukanya aku hampir lupa," ujar Reny Setiawati. (ARI).