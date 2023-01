Yeni Inka Kalahkan BLACKPINK dan BTS sebagai Artis yang Paling Banyak Diputar di YouTube Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Media musik ChartMasters menobatkan pedangdut koplo Yeni Inka sebagai artis yang paling banyak diputar di YouTube Indonesia.

Situs profesional pengolahan data dalam industri musik ini merilis perolehan paling banyak diputar langsung dari platform YouTube selama tahun 2022 dari berbagai negara.

Dalam rilisan tersebut dicantumkan peringkat 10 artis dengan capaian pemutarannya.

ChartMasters menyebut Yeni Inka unggul jauh di angka 1,1 miliar pemutaran pada 2022.

"Indonesia merupakan monster bagi YouTube, seperti yang ditunjukkan oleh Yeni Inka yang mencatatkan kurang lebih 1,1 miliar selama setahun," tulis ChartMasters, dikutip Tribunnews.com pada Selasa (31/1/2023).

Baca juga: Fakta Pernikahan Yeni Inka: Suami Seorang Polisi, Gus Miftah Isi Acara Pengajian, Resepsi Hari Ini

Kesuksesan Yeni Inka ini pun menjadi ramai di perbincangkan oleh warganet Twitter.

hal itu bermula dari cuitan akun Twitter @kadyasandya yang mengunggah foto ranking yang dirilis ChartMasters.

Ia memberi pujian kepada Yeni Inka yang seharusnya mendapatkan banyak penggemar.

"At this point someone should create a Yeni Inka fancam i don't care. (Pada intinya seseorang harus membuat fancam Yeni Inka, aku tak peduli)," tulis @kadyasandya pada Senin (30/1/2023).

Cuitan ini pun mendapatkan banyak respon positif dari warganet yang turut mengapresiasi Yeni Inka.

Hingga artikel ini dibuat unggahan tersebut sudah menjangkau 487,1 ribu pengguna dan mendapatkan 3,2 ribu suka dari warganet.

Baca juga: Sosok Khrisna Shakti, Suami Yeni Inka Ternyata Seorang Polisi

Masih dikutip dari ChartMasters, ranking ini didominasi oleh artis lokal, yakni artis dari genre dangdut koplo, pop Indonesia hingga idol K-Pop.

Penyanyi berusia 22 tahun itu memang tidak tenar di Spotify, tetapi dia memiliki 1,3 juta pengikut di Instagram dan hampir 700 ribu di kanal YouTubenya sendiri.

Perolehan pemutaran yang tinggi ini terjadi karena Yeni Inka secara konsisten melakukan live streaming setiap dua pekan sekali.

Di bawahnya, ada Happy Asmara yang pernah menjadi top 100 hit di Spotify Indonesia, tetapi data menunjukkan bahwa dia kalah bersaing di YouTube.

Kemudian disusul Denny Caknan, Tulus, hingga Farel Prayoga yang sempat viral pada tahun 2022.

Bahkan Yeni Inka mengalahkan dua idol K-Pop, BLACKPINK dan BTS di YouTube Indonesia.

Ketenaran BLACKPINK di Indonesia berada di peringkat keenam dengan 482 juta pemutaran.

Sementara, BTS di posisi ke-8 dengan perolehan tayangan sebesar 475 juta.

Lalu disusul band NOAH dan penyanyi solo Mahalini di posisi 9 dan 10.

Yeni Inka ungkap rasa syukur

Atas capaian itu, Yeni Inka mengungkapkan rasa syukurnya melalui unggahan Instagram pribadinya.

Ia mengunggah foto ranking yang dirilis ChartMasters pada Selasa (31/1/2023) malam.

"Alhamdulillah, kemarin Youtube Chart no 1.

Dan sekarang Most streamed Artists on youtube juga no 1. Masyaallahhh

Terimakasih banyak teman2 terutama YILOKU yg selalu support aku,

selalu dengerin lagu2 aku untuk nemenin keseharian kalian dimanapun kalian berada.

Jangan bosen2 support yeni terus yahhh. Love u" tulis @yeniinka.

(Tribunnews.com/Isti Prasetya)