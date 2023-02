Armand Maulana Jawab Soal Riders Gigi, Permintaan Thomas Paling Rumit

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Band Gigi akan menggelar tur konser dalam waktu dekat. Armand Maulana, sang vokalis, jawab soal riders bandnya.

Sembari tertawa dalam jumpa pers Armand mengatakan bahwa riders dari bassisnya, Thomas Ramadhan yang paling rumit

"Thomas palingan yang paling ribet," kata Armad Maulana di kawasan Kemang Jakarta Selatan, Rabu (1/2/2023).

Armand membeberkan bahwa Thomas punya riders untuk disediakan tukang pijat relfeksi.

Thomas disebut Armand selalu meminta disediakan tukang pijit setiap jam 7 pagi di bandara.

"Dia (itu riders-nya) ada tukang pijat, itu refleksi. Jam 7 pagi refleksi di bandara, gila ini anak," tutur Armand Maulana.

Baca juga: Puluhan Tahun Berkarya, Armand Maulana Akui Terkadang Lupa Lirik

Rupanya apa yang disampaikan Armand itu bukan gurauan untuk mengejak Thomas. Ia mengatakan bahwa pijat refleksi jadi bagian dalam riders mereka.

"Ya itu, pijat refleksi," kata Armand.

Sekadar informasi, GIGI berencana menggelar tur 30 tahun mereka berkarya yang bertajuk The Best of GIGI - Road To 30th.

Tur tersebut bakal diselenggarakan di 5 kota, yakni Malang (6 Mei), Yogyakarta (20 Mei), Surabaya (3 Juni), Jakarta (17 Juni), dan Bandung (24 Juni).