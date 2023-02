Lirik dan terjemahan lagu Please, Please, Please, Let Me Get What I Want - The Smiths.

TRIBUNNEWS.COM - Inilah lirik dan terjemahan lagu Please, Please, Please, Let Me Get What I Want - The Smiths.

Lagu Please, Please, Please, Let Me Get What I Want merupakan ciptaan dari Johnny Marr dirilis pada 1984.

Lagu ini menjadi satu di antara single The Smiths dalam album bertajuk Hatful of Hollow.

Sekian tahun berlalu, lagu ini kembali populer setelah dinyanyikan oleh Vincent Ryan Rompies dengan seorang anak laki-laki dalam sebuah video singkat.

Petikan lirik dalam lagu ini ialah 'Good times for a change'.

Berikut ini lirik dan terjemahan lagu Please, Please, Please, Let Me Get What I Want - The Smiths.

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu Blueming - IU: I Feel Bloom, I Feel Bloom, I Feel Bloom

Lirik dan Terjemahan Lagu Please, Please, Please, Let Me Get What I Want - The Smiths.

Good times for a change

Waktu yang baik untuk sebuah perubahan

See, the luck I’ve had

Lihat, keberuntungan yang kumiliki

Can make a good man

Bisa membuat orang baik

Turn bad

Berubah buruk

So please please please

Jadi tolong tolong

Let me, let me, let me

Biarkan aku, biarkan aku, biarkan aku

Let me get what I want

Biarkan aku mendapatkan apa yang kuinginkan