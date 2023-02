Daftar Pemain Film The Last Days on Mars, Ada Liev Schreiber sebagai Vincent Campbell

Poster Film The Last Days on Mars (Kiri), Liev Schreiber sebagai Vincent Campbell - Berikut daftar pemain film The Last Days on Mars yang tayang perdana pada 19 September 2013, lalu.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut daftar pemain film The Last Days on Mars.

Film The Last Days on Mars tayang perdana pada 19 September 2013, lalu.

Berdurasi 98 menit, film The Last Days on Mars disutradarai oleh Ruairi Robinson.

Film The Last Days on Mars ditulis oleh Sydney J. Bounds dan Clive Dawson.

Film The Last Days on Mars diperankan oleh Liev Schreiber, Elias Koteas dan Romola Garai.

Selengkapnya, berikut daftar pemain film The Last Days on Mars beserta karakternya:

- Liev Schreiber sebagai Vincent Campbell

- Elias Koteas sebagai Charles Brunel

- Romola Garai sebagai Rebecca Lane

- Olivia Williams sebagai Kim Aldrich

- Johnny Harris sebagai Robert Irwin

- Goran Kostic sebagai Marko Petrovic

- Tom Cullen sebagai Richard Harrington

- Yusra Warsama sebagai Lauren Dalby