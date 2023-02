Anak Iis Dahlia, Devano Danendra Unggah Foto Terbaring di Ranjang RS, Banjir Doa dari Artis

TRIBUNNEWS.COM - Kabar mengejutkan datang dari anak kedua pedangdut Iis Dahlia, Devano Danendra.

Devano Danendra mengunggah fotonya terbaring di ranjang rumah sakit.

Dalam foto itu, tampak banyak kabel yang ditempelkan pada perut atas Devano Danendra.

Kedua pergelangan tangannya pun tampak dijempit oleh alat medis berwarna biru.

Tak ayal unggahan di Instagram @iamdevano itu mendapatkan respons dari penggemar dan rekan sesama artis.

Banyak teman Devano dan penggemar yang ikut mendoakan kesehatannya.

"Gws devano," tulis YouTuber Atta Halilintar.

"Gws broo!," tulis aktor Verrell Bramasta.

Penata gaya sekaligus host di acara Pagi-pagi Ambyar, Caren Delano pun turut mendoakan kesembuhan aktor 20 tahun itu.

"Aminnnnn amannnnnn .. get well soonnnnn," tulis Caren Delano.

"Gws ade," tulis aktor Fero Walandouw

Artis Aulia Sarah juga mendoakan kesembuhan Devano.

"Get well soon Devano," tulisnya

Saat ditanya manajer Rizky Billar, Dery Syaputra, Devano hanya mengaku tidak apa-apa.