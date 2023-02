Beyonce Raih Penghargaan ke-32 di Grammy Awards 2023, Jadi Artis yang Paling Banyak Menang

TRIBUNNEWS.COM - Penyanyi Beyonce raih trophy Grammy Award ke-32 sekaligus memecahkan rekor sebagai pemenang Grammy terbanyak.

Ia memenangkan empat penghargaan Grammy Awards 2023, yaitu Best dance/electronic music album "Renaissance", Best R&B Song, dan Best Traditional R&B Performance “Plastic Off the Sofa".

Sebelumnya, Beyonce masuk dalam sembilan nominasi di Grammy Awards 2023 yang diadakan di Los Angeles pada Minggu (5/2/2023).

Beyonce membuat sejarah dengan memenangkan album dance/elektronik terbaik untuk karya dance euforianya, Renaissance.

Dengan melakukan meraih 32 penghargaan Grammy Awards, Beyonce melampaui Hongaria-Inggris Georg Solti, yang rekor 31 Grammy-nya telah bertahan selama lebih dari 20 tahun.

Baca juga: Harry Styles Menangkan Best Pop Vocal Album di Grammy Awards 2023

"Saya berusaha untuk tidak terlalu emosional," kata sang bintang, menerima hadiahnya, dikutip dari BBC Internasional.

"Aku mencoba untuk menerima saja malam ini."

Dia kemudian berterima kasih kepada keluarganya, termasuk mendiang pamannya Jonny, yang membantunya membuat pakaian panggung sebelum dia menjadi terkenal.

Terjebak Macet

Beyoncé melewatkan kemenangan pertamanya malam itu di Grammy 2023 karena terjebak kemacetan di pusat kota Los Angeles.

Setelah Beyonce memenangkan penghargaan untuk Lagu R&B Terbaik, Terius Nash dan Nile Rodgers bergegas ke panggung untuk menerima penghargaan atas namanya.

Sementara Nash secara singkat berterima kasih kepada penonton dalam pidato yang kurang jelas.

Trevor Noah sebagai pembawa acara kemudian turun tangan untuk memberikan penjelasan.

“Jadi sebenarnya, Beyonce sedang dalam perjalanan. Sisi positif menjadi tuan rumah Grammy di LA adalah semua orang bisa berada di sini, sisi negatif dari menjadi tuan rumah Grammy di LA adalah lalu lintasnya,” jelas Noah, meski sudah setengah jam pertunjukan, dikutip dari Page Six.

Beyonce dan Jay-Z (youtube)

Baca juga: Daftar Pemenang Grammy Awards 2023: Harry Styles Bawa Pulang Penghargaan Best Pop Vocal Album