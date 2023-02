Harry Styles Menangkan Best Pop Vocal Album di Grammy Awards 2023

TRIBUNNEWS.COM - Harry Styles telah memenangkan Best Pop Vocal Album untuk "Harry’s House" di Penghargaan Grammy Awards 2023.

Pada nominasi ini, Harry Styles berhasil mengalahkan Adele, ABBA, Coldplay dan Lizzo.

Harry Styles dinominasikan dalam 6 kategori di Grammy Awards 2023 di antaranya, Best Pop Vocal Album, Album od The Year, Record of the Year, Song of the Year, Best Pop Solo Perfomance, dan Best Music Video.

Ketika menerima penghargaan Best Pop Vocal Album di Grammy Awards 2023, Harry Styles mengenakan rompi payet yang dilapisi dengan blazer off-white serta menggunakan celana bewarna cream, dikutip dari Devdicourse.

Sebelumnya, Harry Styles tampil di Red Carpet menggunakan jumpsuit pelangi yang berkilauan dengan garis leher yang rendah.

Sementara di panggung Grammy Awards, Harry Styles tampil menyanyikan lagunya yang berjudul "As It Was" dari album Harry's House, dikutip dari J-14.

Sebagai ikon fashion, Harry Styles tampak mengenakan jumpsuit berkilau perak untuk memukau para penggemar di panggung Grammy Awards 2023.

Pernah Membawa Pulang Piala Grammy di Tahun 2021

Mengutip dari Pitchfork, Harry Styles membawa pulang Grammy pertamanya pada tahun 2021.

Saat itu, ia memenangkan Best Pop Solo Performance untuk lagunya "Watermelon Sugar".

Harry Styles juga membawakan lagu tersebut di panggung Grammy bersama Devonté Hynes pada bass.

Acara Penghargaan Grammy Awards 2023

Penyanyi-penulis lagu Inggris Harry Styles menerima penghargaan untuk Album Vokal Pop Terbaik selama Penghargaan Grammy Tahunan ke-65 di Crypto.com Arena di Los Angeles pada 5 Februari 2023. (VALERIE MACON / AFP)

Acara penghargaan Grammy Awards 2023 dipandu oleh Trevor Noah.

Menurut Variety, Beyonce memimpin Grammy Awards 2023 dengan sembilan nominasi.