Profil Gita Savitri, Influencer yang Dihujat setelah Sebut Dirinya Awet Muda karena Tak Punya Anak

TRIBUNNEWS.COM - Simak profil Gita Savitri, influencer muda yang mendapat hujatan setelah sebut dirinya awet muda karena tak punya anak di usia 30 tahun.

Nama Gitasav atau yang memiliki nama asli Gita Savitri Devi kini menyita perhatian publik.

Sosok influencer berparas cantik ini dapat hujatan, lantaran ia menuliskan alasannya memiliki wajah awet muda karena tak punya anak.

Komentar bernada negatif hingga hujatan pun tampak memenuhi kolom komentar di akun Instagram-nya @gitasav.

Pada postingan yang ia unggah di Instagram-nya beberapa waktu lalu, Ia menuliskan 'POV: You are in your 30s and don't have any kids'.

Hingga saat ini Gitasav masih menjadi sorotan banyak orang karena postingannya tersebut.

Profil Gita Savitri Devi (Gitasav)

Gita Savitri Devi atau yang lebih dikenal dengan Gitasav dikenal sebagai influencer dari Indonesia.

Gita merupakan perempuan asal Palembang, Sumatera Selatan.

Dia lahir pada 27 Juli 1992 di Palembang.

Nama Gitasav mulai terkenal sejak ia berkuliah di Jerman.

Selama berkuliah di Jerman, ia menuliskan sebuah buku berjudul Rentang Kisah.

Buku ini ia rilis pada tahun 2017, silam.

Buku Rentang Kisah yang ditulisnya berisi tentang rangkuman kisahnya ketika berjuang selama berkuliah di Jerman.