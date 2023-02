Jadwal Tayang Film Waktu Maghrib di Bioskop XXI Jakarta Hari Ini, 9 Februari 2023

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal tayang film Waktu Maghrib di bioskop XXI Jakarta.

Film Waktu Maghrib tayang di bioskop mulai hari ini, 9 Februari 2023.

Film bergenre horor dan thriller ini menceritakan tentang teror yang mengganggu anak-anak di desa terpencil.

Bercerita tentang sisi gelap atau mengerikannya waktu maghrib.

Waktu Maghrib di-remake oleh sutradara Sidartha Tata bersama produser Gope T. Samtani dan Sunil G. Samtani.

Film Waktu Maghrib diperankan oleh Aulia Sarah, Ali Fikry, Nafiza Fatia Rani, Bima Sena, dan masih banyak pemain lainnya.

Baca juga: Jadwal Tayang Film Gita Cinta dari SMA di Bioskop XXI dan CGV Jakarta Besok, Kamis 9 Februari 2023

Jadwal Tayang Waktu Maghrib di bioskop XXI Jakarta Hari Ini, 9 Februari 2023:

ARION XXI

12:10

14:25

16:40

18:55

21:10

ARTHA GADING XXI

12:10

14:25

16:40

18:55

21:10

ATRIUM XXI

12:15

14:30

16:45

19:00

21:15

Baca juga: Song Joong Ki Comeback Film Korea Baru Berjudul My Name is Loh Kiwan

BASSURA XXI