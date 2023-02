Song Joong Ki Comeback Film Korea Baru Berjudul My Name is Loh Kiwan

Song Joong Ki akan membintangi film Korea baru berjudul My Name is Loh Kiwan bareng Choi Sung Eun.

Parapuan.co - Song Joong Ki bakal segera comeback dalam film Korea terbaru berjudul My Name is Loh Kiwan.

Ia akan membintangi film My Name is Loh Kiwan bersama dengan aktris Choi Sung Eun.

Setelah ramai kabar rencana pernikahan Song Joong Ki dengan Katy Louise Saunders, kini sang aktor dikabarkan akan muncul dalam film Korea terbaru.

Dalam film terbarunya, Song Joong Ki akan memerankan karakter seorang pembelot Korea Utara bernama Loh Kiwan.

Melansir dari Parapuan.co, ini merupakan kali pertama Song Joong Ki memerankan karakter seorang pembelot Korea Utara.

Sebelumnya, sang aktor pernah memerankan karakter pilot berbakat di Space Sweepers.

Sebagai pilot berbakat, ia mempertaruhkan nyawa untuk mengumpulkan puing-puing luar angkasa.

Song Joong Ki pernah tampil sebagai pengacara mafia yang cerdas dan berpakaian necis dalam Vincenzo.

Kini, Song Joong Ki akan jadi pembelot Korea Utara yang mengungsi ke Belgia.

Baca Juga: Song Joong Ki Perankan 2 Karakter, Intip Sinopsis Drakor Reborn Rich di Viu

Ia memenuhi syarat untuk menjadi pengungsi di Belgia demi meraih kebebasan.

Sementara itu, Choi Sung Eun akan jadi pemeran karakter perempuan utama dalam film My Name is Loh Kiwan.