Sinopsis Film The Last Days on Mars, Penjelajahan di Planet Mars, Tayang Malam Ini di Trans TV

The Last Days on Mars - Simak sinopsis film The Last Days on Mars yang dijadwalkan tayang pada malam hari ini, Kamis (9/2/2023) di Bioskop Trans TV.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut sinopsis film The Last Days on Mars yang dijadwalkan tayang pada hari ini, Kamis (9/2/2023) pukul 21.45 WIB di Bioskop Trans TV.

The Last Days on Mars adalah film bergenre adventure, horror, dan Sci-Fi yang disutradarai oleh Ruairi Robinson.

Sementara penulis skenario film The Last Days on Mars ialah Clive Dawson.

Mengutip laman IMDb, sederet artis yang membintangi film ini di antaranya Liev Schreiber, Elias Koteas, dan Romola Garai.

Film The Last Days on Mars dirilis pada tahun 2013 dengan durasi waktu 1 jam 38 menit.

Berikut ini sinopsis film The Last Days on Mars yang Tribunnews.com rangkum dari IMDb dan sumber lainnya:

Sinopsis Film The Last Days on Mars

The Last Days on Mars berkisah tentang Tantalus Base yaitu tim yang sedang menjalankan misi berawan ke planet Mars.

Salah satu kru Tantalus Base, Marko Petrovic menemukan sesuatu yang dianggap sebagai penemuan bersejarah yaitu fosil kehidupan bakteri.

Fosil tersebut ditemukan pada hari terakhir penjelajahan tim Tantalus Base di planet Mars.

Pada hari itu, Komandan Charles Brunel memerintah anggotanya untuk segera berkemas dan bersiap pulang ke bumi.

Anggota Komandan Charles terdiri dari Vincent Campbell, Rebecca Lane, Kim Aldrich, Robert Irwin, Marko Petrovic, Richard Harrington, dan Lauren Dalby.

Sang penemu spesimen atau fosil kehidupan bakteri, Marko adalah sosok yang ambisius.

Marko menyembunyikan penemuannya itu dari kru lain.

