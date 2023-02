Lirik dan Terjemahan Lagu Lost - Linkin Park: I'm Lost in These Memories

TRIBUNNEWS.COM - Inilah lirik dan terjemahan lagu Lost oleh Linkin Park.

Lagu Lost termuat dalam album kedua Linkin Park yang bertajuk Meteora.

Albun Meteora dari Linkin Park rencananya akan dirilis pada April 2023, bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-20 perilisan album ini.

Selain itu, lagu Lost ini menjadi sebuah permata dalam album tersebut karena dinyanyikan oleh mendiang Chester Bennington, sang vokalis.

Diketahui dari kanal YouTube Linkin Park, video klip lagu Lost juga telah dirilis pada hari ini, Jumat (10/2/2023).

Pada hari yang sama, video klip lagu Lost tersebut telah disaksikan sebanyak 19,8 juta pasang mata.

Inilah lirik dan terjemahan lagu Lost - Linkin Park:

Just a scar somewhere down inside of me

Hanya bekas luka di suatu tempat di dalam diriku

Something I can not repair

Sesuatu yang tidak bisa saya perbaiki

Even though it will always be

Meski akan selalu begitu

I pretend it isn't there (This is how I feel)

Saya berpura-pura tidak ada (Inilah yang saya rasakan)

I'm trapped in yesterday (This is how it will be)

Aku terjebak di hari kemarin (Begitulah jadinya)

Where the pain is all I know (This is all I know)

Di mana rasa sakit itu yang saya tahu (Hanya ini yang saya tahu)

And I'll never break away (Can't break free)

Dan aku tidak akan pernah melepaskan diri (Tidak bisa membebaskan diri)